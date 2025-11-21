На Закарпатті викрили човновий канал втечі: організатори переправляли чоловіків через Тису до Угорщини за 3 тисячі доларів

Поліція Закарпаття спільно з прикордонниками затримала організаторів незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, учасники групи мали чітко розподілені ролі: збір грошей з «клієнтів», визначення дати, часу й місця перетину та безпосередня переправа човном через річку Тиса в нічний час. Вартість «маршруту» становила 3 000 доларів. Частину коштів охочі виїхати переказували на банківську картку, іншу частину передавали особисто «капітану» човна.

На Закарпатті поліцейські затримали організаторів незаконного каналу «еміграції» / Фото Нацполіція

Оперативники Нацполіції та слідчі Ужгородського райуправління разом із прикордонниками затримали зловмисників під час спроби переправити двох чоловіків до Угорщини. Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

На двох «клієнтів» складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба перетинання держкордону. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Операцію проводили спільно з головним оперативно-розшуковим відділом 94-го прикордонного загону (м. Чоп). Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.