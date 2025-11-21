На Закарпатті викрили човновий канал втечі: організатори переправляли чоловіків через Тису до Угорщини за 3 тисячі доларів

Поліція Закарпаття спільно з прикордонниками затримала організаторів незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За даними слідства, учасники групи мали чітко розподілені ролі: збір грошей з «клієнтів», визначення дати, часу й місця перетину та безпосередня переправа човном через річку Тиса в нічний час. Вартість «маршруту» становила 3 000 доларів. Частину коштів охочі виїхати переказували на банківську картку, іншу частину передавали особисто «капітану» човна.
Оперативники Нацполіції та слідчі Ужгородського райуправління разом із прикордонниками затримали зловмисників під час спроби переправити двох чоловіків до Угорщини. Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.
На двох «клієнтів» складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба перетинання держкордону. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.
Операцію проводили спільно з головним оперативно-розшуковим відділом 94-го прикордонного загону (м. Чоп). Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.