Зеленський прокоментував “справу Міндіча” та запевнив, що не знав про корупцію в енергетиці

Увечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з депутатами фракції “Слуга народу”. Під час розмови глава держави запитання прокоментував так звану “справу Міндіча”.

Про це повідомив учасник зустрічі, народний депутат Микита Потураєв.

За словами Потураєва, Зеленський заявив, що не знав про те, що “відбувалося за його спиною” та яку схему вибудували Тимур Міндіч та інші фігуранти корупційної схеми в енергетиці. При цьому депутати не ставили президенту прямого запитання, чи є Міндіч “верхівкою айсберга” у корупційній схемі.

Потураєв також переказав позицію президента щодо внутрішньополітичної ситуації: Зеленський визнає, що нинішня криза впливає на ставлення міжнародних партнерів, але, за його словами, ніде не йшлося про спроби використати це для тиску на Україну в контексті переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про проведення масштабної операції “Мідас”, спрямованої на викриття корупції в енергетичній сфері. Слідство вважає, що учасники злочинної організації систематично отримували “відкати” від контрагентів “Енергоатому” у розмірі 10–15% контрактів. Кошти, за даними правоохоронців, легалізували через офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата Андрія Деркача.

У прокуратурі зазначили, що співорганізаторами схеми були бізнесмени Олександр Цукерман і Тимур Міндіч. Останній відомий як людина з оточення президента Зеленського.

Після оприлюднення інформації про справу Зеленський заявив журналістам, що “президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів” і закликав притягнути винних до відповідальності.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення подати на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.