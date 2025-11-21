WSJ: ЄС готує альтернативний план припинення війни, називаючи варіант США “капітуляцією України”

Лідери Європейського Союзу розробляють альтернативний план завершення війни в Україні, який, за їхніми словами, містить вигідніші для Києва умови. Європейські уряди намагаються переконати Україну підтримати документ та дистанціюватися від американської ініціативи.

Про це пише The Wall Street Journal.

Лідери ЄС працюють над власним варіантом мирного плану щодо завершення війни в Україні. У Євросоюзі вважають, що їхня версія документа передбачає кращі умови для Києва, ніж пропозиція Сполучених Штатів.

За даними WSJ, європейські політики намагаються схилити Україну до підтримки проєкту, однак українська сторона поки не взяла на себе відповідних зобов’язань. Очікується, що Європа планує завершити роботу над документом упродовж кількох днів.

У приватних розмовах лідери ЄС називають підхід президента США Дональда Трампа “капітуляцією України” та мають намір переконувати Вашингтон переглянути свої пропозиції.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа та російські представники розробили план із 28 пунктів щодо припинення війни. Під час його підготовки американська сторона консультувалася з Кирилом Дмитрієвим, а також обговорила проєкт із радником президента України з національної безпеки Рустемом Умєровим.

20 листопада Володимир Зеленський отримав проєкт мирної угоди та планує найближчим часом обговорити його з Дональдом Трампом. У Білому домі визнають, що запропонований план є “складним” для України, але вважають, що без політичного рішення Київ може втратити ще більше територій.