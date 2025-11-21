Під час російського удару по Тернополю загинула польська дівчинка

        Суспільство

        19 листопада російська ракета вдарила по житловому будинку в Тернополі. Наразі відомо про 31 загиблого, серед яких 6 дітей / Фото ДСНС
        Унаслідок російського обстрілу на Тернопільщині загинула 7-річна польська громадянка Амелька та її мама. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацеєй Вевюр, передає Польське Радіо.

        У розмові з Польським Радіо Вевюр підкреслив, що дівчинка стала жертвою атаки, спрямованої на цивільне населення:«В атaці, яку Росія здійснила на Тернопіль з 18 на 19 листопада, на жаль, загинула польська громадянка, 7-річна Амелька. Слово “загинула” можливо занадто легке, бо це справжнє вбивство — це був напад на цивільних».

        Речник також повідомив, що польська дипломатична установа підтримує постійний контакт із місцевою владою Тернопільської області, щоб забезпечити координацію допомоги та підтримки для постраждалих.

