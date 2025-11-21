Путін прокоментував американський мирний план

Російський президент Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ уперше публічно відреагував на американський 28-пунктовий мирний план, який, за його словами, Москва отримала від Вашингтона.

Як повідомляють російські агентства, Путін заявив, що цей документ Росія обговорювала зі США ще до саміту на Алясці у серпні, але тоді нібито американська сторона просила «проявити гнучкість». Теперішній варіант він назвав «модернізованою версією» того плану.

Путін стверджує, що американський документ «може лягти в основу мирного врегулювання», однак, за його словами, США «предметно його з Росією не обговорюють». Причиною цього він назвав небажання України погоджуватися на запропоновані умови.

«Адміністрації США досі не вдається заручитися згодою української сторони. Україна — проти. Вочевидь, Україна та її європейські союзники й досі перебувають в ілюзіях і мріють завдати Росії стратегічної поразки на полі бою», — сказав він.

Водночас Путін наголосив, що Росію «влаштовує поточна динаміка на фронті» і вона «готова досягати своїх цілей військовим шляхом».

Засідання Радбезу РФ формально було присвячене іншій темі — «пріоритетам російського головування в ОДКБ та боротьбі з неоколоніалізмом». Але вже на початку спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко попросила Путіна прокоментувати американський план, що викликало паралелі з подібною «раптовою» драматургією на засіданні 5 листопада, коли обговорювали відновлення ядерних випробувань.

Цього разу, на відміну від попереднього, на засіданні був присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров, який мав робити основну доповідь. Його тривала відсутність на публічних заходах з президентом раніше породила чутки про можливу «опалу».