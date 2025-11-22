Трамп натякнув, що підтримка Києва залежатиме від рішення Зеленського щодо запропонованого “плану миру”

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що Вашингтон має напрацьований план припинення війни між Росією та Україною, і наголосив, що його має затвердити президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав у відповідь на запитання BBC під час пресбрифінгу, оприлюдненого у відео на YouTube.

Трамп підкреслив, що, на його думку, війна «ніколи не повинна була початися» й що Україна та Росія зазнають величезних втрат. Він стверджував, що обговорював це питання з представниками України та бачить можливість швидкого досягнення миру: «У нас є спосіб отримати мир. Він має це схвалити».

Президент США також заявив, що якщо Зеленський не погодиться на запропонований план, «тоді, мабуть, вони просто продовжать воювати». За його словами, ініціатива спрямована на те, щоб «врятувати багато життів» і зупинити подальші втрати, які, як він зазначив, є наймасштабнішими з часів Другої світової війни.