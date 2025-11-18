Трамп готовий ввести нові санкції проти РФ: Білий дім назвав умову

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підписати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, якщо йому залишать право остаточного ухвалення рішень щодо цих обмежень.

Про це пише Reuters з посиланням на представника Білого дому.

За словами джерела, Трамп уже дав сигнал про підтримку документа, однак адміністрація наполягатиме на чітких положеннях, які підтверджують, що контроль над санкціями залишається за президентом. Чиновник наголосив, що така умова була принциповою позицією Білого дому від початку.

Реклама

Реклама

“Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження ухвалення рішень щодо санкцій. Тож якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписати законопроєкт”, — сказав посадовець.

Посадовець також сказав, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією щодо припинення війни.