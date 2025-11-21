У Куп’янську можуть перебувати близько 40 російських військових

Російські підрозділи на куп’янському напрямку продовжують діяти малими групами, намагаючись інфільтруватися у бойові порядки Сил оборони. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник управління комунікацій Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, у самому Куп’янську кількість російських військових поступово скорочується.

Трегубов пояснив, що на цій ділянці фронту ворог намагається обходити опорні пункти та «просочуватися» у позиції українських підрозділів. Вздовж лінії бойових дій утворилася 20-кілометрова зона ураження, де постійно працюють дрони обох сторін.

Він зазначив, що тепер росіяни роблять ставку не на бронетехніку, а на непомітність. Для цього використовують рельєф місцевості та погодні умови, особливо тумани, які суттєво підвищують їхні можливості для прихованого просування.

Ситуація в самому Куп’янську залишається контрольованою. За даними української сторони, у північних районах міста ще можуть перебувати близько 40 російських військових, які інколи виходять на зв’язок.

«Їхня кількість, хоч і повільно, але зменшується. Це не означає, що їх у місті вже немає. Але якби вони були в школі, усі могли б поміститися в одному класі. І при цьому Путін заявляє про захоплення міста — це просто маячня», — підкреслив Трегубов.

За його словами, Сили оборони продовжують тримати ситуацію під контролем попри активну діяльність ворожих малих груп на околицях та вздовж лінії бойових дій.