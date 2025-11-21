Ворог просувається в центрі Покровська, зростає загроза Мирнограду — DeepState

Російські сили продовжують тиснути на Покровському напрямку та просуваються в центральну частину Покровська. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

За даними аналітиків, російські підрозділи переходять із південної частини міста до центру, поступово беручи його під контроль, облаштовуючи позиції та переходячи до повномасштабних боїв за населений пункт. Триває активне «полювання» українських сил у районі залізниці, щоб не допустити захоплення місцевості ворогом, однак зростання фіксацій російських груп на півночі міста вказує на ймовірне просування загарбників до залізничного полотна, особливо в південно-західному секторі.

Збільшується також кількість ворожих піхотних груп у районі Рівного — важливої ланки логістичного маршруту до Мирнограду. Противник встановлює засідки та інженерні перешкоди, що робить пересування небезпечним та непередбачуваним. Поглинання Покровська російськими військами створює критичну загрозу обороні Мирнограду та подальшим маневрам українських підрозділів.

Угруповання Сил оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону під постійним тиском зі сходу, півдня та півночі. Фіксуються активні дії противника на південних околицях, хоча явного закріплення там поки немає.

Бої за Покровськ і Мирноград тривають.