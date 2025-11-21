        Політика

        Ворог просувається в центрі Покровська, зростає загроза Мирнограду — DeepState

        Віктор Алєксєєв
        21 Листопада 2025 18:17
        Покровськ. 18 жовтня 2025 / Фото з X @jana_skhidna
        Покровськ. 18 жовтня 2025 / Фото з X @jana_skhidna

        Російські сили продовжують тиснути на Покровському напрямку та просуваються в центральну частину Покровська. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

        За даними аналітиків, російські підрозділи переходять із південної частини міста до центру, поступово беручи його під контроль, облаштовуючи позиції та переходячи до повномасштабних боїв за населений пункт. Триває активне «полювання» українських сил у районі залізниці, щоб не допустити захоплення місцевості ворогом, однак зростання фіксацій російських груп на півночі міста вказує на ймовірне просування загарбників до залізничного полотна, особливо в південно-західному секторі.

        Збільшується також кількість ворожих піхотних груп у районі Рівного — важливої ланки логістичного маршруту до Мирнограду. Противник встановлює засідки та інженерні перешкоди, що робить пересування небезпечним та непередбачуваним. Поглинання Покровська російськими військами створює критичну загрозу обороні Мирнограду та подальшим маневрам українських підрозділів.

        Угруповання Сил оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону під постійним тиском зі сходу, півдня та півночі. Фіксуються активні дії противника на південних околицях, хоча явного закріплення там поки немає.

        Бої за Покровськ і Мирноград тривають.


