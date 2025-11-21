Одеса під масованою атакою російських БпЛА: у місті працює ППО

Вранці 21 листопада, після нічної атаки російських БпЛА, Одеса знов опинилася під ударами “шахедів”. Ударні безпілотники заходять з моря та фіксуються у різних районах міста, працює ППО. Про політ дронів і наслідки атаки в режимі реального часу повідомляють міські Telegram-канали.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, є падіння уламків і влучання без детонації в кількох локаціях Одеси та області.

У приватному житловому секторі є пошкодження даху та фасаду будинків: на рівні 11-го поверху недобудованого житлового будинку та на території готелю. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

У різні проміжки часу проліт дронів фіксувався над портом, Аркадією, Молдаванкою, Пересипом, територією залізничного вокзалу та Привозу. Під час атаки працювали підрозділи ППО. Окремі “шахеди” збивалися на підльоті до міста.

Упродовж атаки повідомлялося про нові групи дронів, що заходили з моря та прямували на Одесу. Моніторингові канали повідомляють про нові пуски БпЛА з Гвардійського (ТОТ АР Крим).

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 21 листопада в Одесі було пошкоджено 32 житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро цивільних. Трьох людей госпіталізували, серед них 16-річний хлопець. Двом постраждалим на місці надали медичну допомогу.