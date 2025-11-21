“Мирний план” від США для України: втрата територій, відмова від НАТО та вибори через 100 днів

Стали відомі деталі “мирного плану” на 28 пунктів від адміністрації президента США Дональда Трампа. Серед умов, на які має погодитися Україна — відмова від частини своїх територій, зменшення армії та відмова від вступу до НАТО із закріпленням цього положення в Конституції.

Про це пише Axios з посиланням на отриманий проєкт документа та підтвердження від українських й американських посадовців.

За даними видання, Вашингтон тисне на Київ для пришвидшеного укладення угоди. Документ розробляв спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф у співпраці з держсекретарем Марко Рубіо та Джаредом Кушнером. Під час підготовки плану Віткофф контактував із російським представником Кирилом Дмитрієвим, який заявив, що цього разу “російську позицію дійсно чують”. Згодом документ обговорили із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. Письмовий варіант плану президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл.

Текст “мирного плану” США

Підтверджується суверенітет України. Росія, Україна та Європа мають укласти комплексну угоду про ненапад, після чого всі суперечності останніх 30 років вважатимуться врегульованими. Росія зобов’язується утримуватися від вторгнення в сусідні держави, а НАТО — від подальшого розширення. За посередництва США передбачається діалог між Росією та НАТО щодо безпекових питань, деескалації та умов майбутньої співпраці. Україні мають бути надані гарантії безпеки. Максимальна чисельність українських Збройних сил встановлюється на рівні 600 тисяч військових. Україна вносить до Конституції норму про відмову від вступу до НАТО, а НАТО закріплює положення про невступ України до Альянсу в майбутньому. НАТО бере зобов’язання не розміщувати свої сили на українській території. Європейські винищувачі передбачається базувати в Польщі. Гарантії США включають:

компенсацію США за їх надання;

втрату гарантій у разі вторгнення України до Росії;

повне відновлення санкцій і скасування вигод угоди, якщо вторгнення здійснить Росія;

анулювання гарантій у разі безпідставного ракетного удару України по Москві або Санкт-Петербургу.

Україна зберігає право на вступ до ЄС і отримує тимчасовий преференційний доступ до європейського ринку. План відновлення України містить:

створення Фонду розвитку для інвестицій у технології, центри даних та ШІ;

співпрацю зі США в модернізації газової інфраструктури;

відбудову постраждалих регіонів;

розвиток інфраструктури;

проєкти з видобутку корисних копалин;

спеціальне фінансування від Світового банку.

Реінтеграція Росії у світову економіку передбачає:

поетапне узгоджене зняття санкцій;

довгострокову економічну угоду зі США;

можливе повернення до G8.

Заморожені російські активи планується використати так:

100 млрд доларів інвестувати у відновлення України;

США отримають 50% прибутку;

Європа додасть ще 100 млрд доларів і розморозить свої активи;

решта активів піде в спільний американо-російський інвестфонд;

фонд має стимулювати уникнення майбутніх конфліктів.

Створюється спільна американо-російська група з безпеки для контролю виконання угоди. Росія закріплює в законодавстві політику ненападу на Україну та Європу. США і Росія домовляються про продовження договорів щодо контролю над ядерними озброєннями, зокрема СНВ. Україна підтверджує статус без’ядерної держави згідно з Lоговором про нерозповсюдження ядерної зброї. Запорізька АЕС працюватиме під наглядом МАГАТЕ, а електроенергія ділитиметься між Україною та Росією порівну. Обидві держави реалізують освітні програми, спрямовані на толерантність і подолання упереджень, включно з:

запровадженням правил ЄС щодо релігійної та мовної політики;

скасуванням дискримінаційних норм;

гарантіями прав українських і російських ЗМІ та освіти;

забороною нацистської ідеології.

Територіальні положення передбачають:

де-факто визнання Криму, Донецької та Луганської областей російськими;

замороження лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях як фактичного кордону;

відмову Росії від інших зайнятих територій;

вихід ЗСУ із частини Донецької області та створення демілітаризованої буферної зони, яка визнається територією РФ;

невхід російських військ у цю буферну зону.

Україна та Росія зобов’язуються не змінювати узгоджені кордони силовим шляхом, а гарантії не діятимуть у разі порушення. Росія погоджується не перешкоджати комерційному користуванню Дніпром і транспортуванню зерна Чорним морем. Створюється гуманітарний комітет, який має забезпечити:

обмін усіма полоненими та тілами загиблих;

повернення всіх цивільних заручників і дітей;

возз’єднання сімей;

допомогу цивільним, що постраждали від конфлікту.