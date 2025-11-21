Російські БпЛА атакували Одесу: горіла СТО, будинки, є поранені

У ніч на 21 листопада окупанти завдали ударів по Одесі. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

За попередньою інформацією, серед п’ятьох постраждалих – одна дитина. Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, троє людей госпіталізовані: 49-річна жінка та 16-річний хлопець дістали термічні опіки, а 70-річний чоловік – травму голови. Ще у двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них двоє дітей.

Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі.