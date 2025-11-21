Україна відзначає День Гідності та Свободи: історія свята

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — на честь початку Помаранчевої революції та Революції Гідності. Свято встановлено указом Президента у 2014 році та є наступником Дня Свободи, який святкувався до 2011 року.

День Гідності та Свободи офіційно запровадили 13 листопада 2014 року указом Президента Петра Порошенка. Його метою стало вшанування подій 2004 та 2013–2014 років, а також громадян, які виступили на захист демократичних прав і свобод та європейського вибору України. Одночасно було скасовано День Соборності та Свободи та відновлено окреме відзначення Дня Соборності України.

Перші роковини Революції Гідності у 2014 році супроводжувалися напруженням між частиною родин загиблих на Майдані та владою. У Києві під час покладання квітів родичі Небесної сотні освистали тодішнього Президента через відсутність покарання винних. Пізніше Порошенко ухвалив рішення надати загиблим звання Героїв України. У різних містах країни відбулися пам’ятні заходи.

У 2015 році річниця також проходила на тлі конфліктів. У Кривому Розі тривали протести через ситуацію з місцевими виборами, у Херсонській області стався інцидент між учасниками блокади Криму та правоохоронцями після підриву електроопор. У Києві правоохоронці обмежили доступ до Алеї Небесної сотні, що викликало обурення громадськості, а ввечері активісти зірвали концерт на Майдані.

Свято щороку супроводжується заходами зі вшанування учасників подій та нагадує про роль двох революцій у новітній історії України.