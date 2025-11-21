У Харкові СБУ затримала за держзраду ІТ-фахівця, який вже має судимість за співпрацю з РФ

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента ГРУ РФ, який передавав російським військам координати позицій українських сил на Куп’янському напрямку. Зловмисником виявився харківський ІТ-фахівець із попередньою судимістю за співпрацю з окупаційною адміністрацією у 2022 році.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У 2022 році зловмисник проживав у Куп’янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови.

Після звільнення громади колаборант переїхав до Харкова, де сподівався заховатися та уникнути правосуддя. У 2022 році СБУ і Нацполіція затримали підозрюваного попри його спроби “залягти на дно”. Втім, суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.

За матеріалами справи, восени цього року окупанти дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ.

“Для виконання цього завдання фігурант об’їжджав місцевість поблизу передової, приховано фіксував локації Сил оборони і передав їх ворогу. Для конспірації агент використовував легенду про нібито “поїздки до родичів”, які проживали на прифронтовій території. Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини рецидивіста, а на фінальному етапі спецоперації затримала його”, – розповіли в СБУ.

Під час обшуку у квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на ГРУ РФ, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений триколор.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.