РФ атакувала Україну 115 БпЛА: серйозні наслідки у чотирьох областях     

У ніч на 21 листопада, починаючи з 18:00 20 листопада, росіяни атакували Україну 115 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 70 із російських дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 95 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. Є жертви серед цивільного населення.

“Росія продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – зазначили в Повітряних силах.