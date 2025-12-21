Сили оборони знешкодили 75 БПЛА з 97

У ніч на 21 грудня (з 18:00 20 грудня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.