У Тернополі з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей: кількість загиблих зросла до 31

Сьогодні, 21 листопада, на місці удару по багатоповерхівці у Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіла жінки та двох дітей. Кількість загиблих внаслідок обстрілу міста зросла до 31 людини.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Серед 31 загиблого внаслідок удару окупантів по Тернополю 19 листопада — шестеро дітей. Травмованих — 94, зокрема 18 дітей.

Триває ідентифікація загиблих та пошук людей. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

Екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу. Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам психологічну допомогу.