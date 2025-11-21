        Суспільство

        У Тернополі з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей: кількість загиблих зросла до 31

        Галина Шподарева
        21 Листопада 2025 13:09
        Квіти на місці трагедії у Тернополі / Фото: Нацполіція
        Сьогодні, 21 листопада, на місці удару по багатоповерхівці у Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіла жінки та двох дітей. Кількість загиблих внаслідок обстрілу міста зросла до 31 людини.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Серед 31 загиблого внаслідок удару окупантів по Тернополю 19 листопада — шестеро дітей. Травмованих — 94, зокрема 18 дітей.

        Триває ідентифікація загиблих та пошук людей. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

        Екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу. Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам психологічну допомогу.

        Зруйнований будинок у Тернополі / Фото: Нацполіція

