Незаконна мобілізація: як оскаржити рішення ВЛК чи ТЦК

Мобілізація торкнулася мільйонів українських родин, і хоча більшість випадків проходить згідно з законом, трапляються ситуації, коли права людини порушують. Можливо, вас мобілізували попри те, що у вас троє дітей, або ВЛК не врахувала серйозне захворювання. А може, повістку вручили з порушенням процедури, але вас все одно відправили до частини. У таких випадках варто знати свої права і правильно захищати їх — допомогти в цьому може досвідчений адвокат по військовим справам.

У яких випадках мобілізація може бути незаконною

Найчастіше проблеми виникають, коли ТЦК ігнорує право людини на відстрочку або звільнення. Ось основні ситуації, коли варто насторожитися:

вас мобілізували, хоча ви маєте право на відстрочку – навчаєтеся на денній формі, маєте трьох чи більше дітей до 18 років, доглядаєте за інвалідом першої групи;

під час ВЛК допустили помилки – не врахували ваші захворювання, порушили процедуру огляду або визнали придатним всупереч медичним протипоказанням;

порушили правила вручення повістки – дали не особисто, без підпису про отримання, або примусили з’явитися до ТЦК без законних підстав;

не врахували броню від призову, яка діє згідно з постановами Кабінету Міністрів.

Юристи відзначають, що вже є успішні випадки оскарження мобілізації через порушення процедур. Приміром, коли чоловіка мобілізували після вручення повістки на вулиці без офіційного підтвердження, суд визнав таку мобілізацію незаконною.

Як діяти, якщо рішення ТЦК порушує ваші права

Починати потрібно з письмової скарги прямо до того ТЦК, який прийняв спірне рішення. Так працює наша система – спочатку даємо можливість органу самому виправити помилку. Ваша скарга має містити такі елементи:

чіткий виклад того, що саме порушили, з посиланнями на конкретні статті закону;

копії всіх документів, що підтверджують ваші слова – довідки про навчання, свідоцтва про народження дітей, медичні висновки;

вимогу надати письмову відповідь у встановлені законом строки;

ваші контактні дані для отримання відповіді.

Якщо ТЦК відмовляється вас чути або дає негативну відповідь, наступний крок – звернення до обласного ТЦК. Процедура та вимоги до документів залишаються такими ж. Головне – на кожному етапі вимагайте письмової відповіді, адже ці документи стануть доказами у суді.

Запам’ятайте важливий момент: подача скарги не дає автоматичного права не з’являтися до військової частини. Тільки суд може ухвалити рішення про призупинення дії наказу про мобілізацію.

Що робити, якщо не згодні з висновком ВЛК

З висновками військово-лікарської комісії ситуація трохи інша, але принцип схожий – спочатку досудове оскарження, потім суд. Якщо ВЛК визнала вас придатним, а ви впевнені, що це помилка, є два шляхи.

Перший – подати апеляцію до вищої ВЛК. До заяви обов’язково додайте медичні документи: результати обстежень, висновки лікарів-спеціалістів, витяги з медичної карти. Чим більше медичних доказів – тим краще. У заяві чітко опишіть, з чим саме не згодні – чи проігнорували захворювання, чи є помилка в діагнозі.

Якщо вища ВЛК теж приймає рішення не на вашу користь, залишається суд. Але тут є нюанс – суд не може оцінювати медичні показники, він перевіряє тільки законність процедури ухвалення рішення. Тобто чи дотрималися всіх правил під час огляду, чи врахували ваші документи, чи не було порушень процедури.

Як подати позов до суду

Справи проти ТЦК та ВЛК розглядають адміністративні суди, оскільки це спори з органами влади. Позов подають до окружного адміністративного суду за місцем знаходження ТЦК або ВЛК, рішення якого ви оскаржуєте.

У позові важливо не просто поскаржитися на життя, а юридично грамотно викласти свою позицію. Потрібно зазначити конкретні вимоги – визнати рішення протиправним та скасувати його, відновити ваші порушені права. Обов’язково детально опишіть всі обставини справи та доведіть, які саме норми закону порушили.

Разом з позовом подають усі документи, що стосуються справи: рішення ТЦК чи ВЛК, ваші скарги та відповіді на них, документи про право на відстрочку, медичні висновки. Не забудьте про судовий збір – його розмір встановлений законом.

Одна важлива деталь: якщо хочете, щоб суд призупинив дію рішення про мобілізацію на час розгляду справи, потрібно окремо подати клопотання про забезпечувальні заходи. Без цього доведеться виконувати військові обов’язки, навіть якщо справа на вашу користь.

Чому варто звернутися до юриста

Військове та адміністративне законодавство – це не та сфера, де можна покладатися на інтуїцію чи поради з інтернету. Кваліфікований юрист вирішує кілька критично важливих завдань:

правильно визначає, які саме норми порушили, та будує юридично обґрунтовану позицію;

готує всі процесуальні документи відповідно до вимог закону та судової практики;

передбачає можливі заперечення протилежної сторони та готує контраргументи;

забезпечує дотримання всіх строків та процедурних вимог, від яких залежить доля справи.

Досвідчений фахівець знає, як правильно зібрати та оформити доказову базу, які експертизи можуть знадобитися, як організувати отримання необхідних довідок. Часто саме ці технічні деталі стають вирішальними у справі. Крім того, юрист може допомогти з клопотанням про призупинення дії рішення про мобілізацію, що дуже важливо для захисту ваших прав.

Які строки потрібно враховувати при оскарженні

Час у таких справах працює проти вас, тому діяти потрібно швидко та рішуче. На оскарження рішень ТЦК у суді закон дає шість місяців з моменту отримання остаточної відповіді від військових органів. Звучить багато, але насправді цей час швидко спливає, особливо якщо врахувати необхідність збору документів та підготовки позову.

Для ВЛК строки коротші – апеляцію до вищої комісії потрібно подати протягом місяця з дня отримання висновку. Це значно менше, ніж в інших категоріях справ, тому зволікати не можна. Якщо вища ВЛК відмовить, на звернення до суду теж буде обмежений час.

Всі строки рахують календарними днями, включно з вихідними та святами. Тому документи краще подавати завчасно – технічні затримки або черги в судах можуть коштувати вам права на оскарження. У виняткових випадках пропущені строки можна поновити через суд, але для цього потрібні дуже поважні причини та переконливі докази.

Популярні запитання

Чи можна оскаржити рішення ТЦК, якщо особа вже проходить службу?

Так, навіть під час служби можна подати позов про визнання мобілізації незаконною. Але це не звільняє від виконання військових обов’язків до отримання позитивного рішення суду.

Скільки коштує оскарження незаконної мобілізації?

Судовий збір становить кілька сотень гривень. Послуги адвоката коштують по-різному – залежить від складності справи та досвіду юриста. Зазвичай це від 20 до 100 тисяч гривень.

Чи зупиняє подача скарги виконання рішення про мобілізацію?

Ні, скарга до ТЦК або ВЛК не зупиняє мобілізацію. Призупинити дію рішення може тільки суд за спеціальним клопотанням про забезпечувальні заходи.

Що робити, якщо пропущено строк оскарження?

Можна подати до суду клопотання про поновлення строку, але потрібні поважні причини пропуску – хвороба, відрядження, інші обставини, що не залежали від вас.

Чи можна оскаржити рішення ВЛК про непридатність до служби?

Так, якщо вважаєте, що вас безпідставно визнали непридатним або процедуру провели з порушеннями. Процедура оскарження така сама, як і для інших рішень ВЛК.