Сьогодні — День пам’яті жертв голодоморів

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору та масових голодів ХХ століття. У 2025 році День пам’яті припадає на 22 листопада.

Україна відзначає День пам’яті жертв голодоморів — день національного жалобного вшанування мільйонів українців, загиблих під час Голодомору 1932–1933 років, а також під час штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Дата щороку припадає на четверту суботу листопада.

Голодомор 1932–1933 років є одним із найбільших злочинів радянського тоталітарного режиму проти українського народу. Примусова колективізація, масові реквізиції зерна, заборона селянам залишати території, охоплені голодом, а також репресії проти тих, хто намагався чинити опір, призвели до загибелі мільйонів людей. Історики підкреслюють, що ці дії мали цілеспрямований характер і були спрямовані на придушення українського національного руху.

Штучні голоди 1921–1923 та 1946–1947 років також стали наслідком репресивної політики радянської влади та призвели до значних людських втрат, формуючи спільну історичну пам’ять про злочини режиму проти українців.

Традиційною складовою Дня пам’яті є загальнонаціональна акція «Запали свічку». О 16:00 українці запалюють свічки у вікнах своїх домівок — у пам’ять про загиблих та на знак єдності у вшануванні мільйонів людей, життя яких було знищене Голодомором. Акція об’єднує громади в Україні та по всьому світу, нагадуючи про важливість збереження історичної правди та шанування пам’яті жертв.