Суспільство

“КиївПрайд” не збирається скасував фестиваль, який припадає на День пам’яті жертв Голодомору
14 Листопада 2024 11:23
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голодомор, лгбт
Зображення з Instagram "КиївПрайду"

Організація “КиївПрайд” нещодавно оголосила про проведення благодійного освітнього фестивалю “Квір-пропаганда Фест”, запланованого на 23-24 листопада. Ці дати співпадають з Днем пам’яті жертв Голодомору. Однак, незважаючи на обурення громадськості, організатори вирішили не змінювати дати заходу.

Про це йдеться в повідомленні на Instagram-сторінці “КиївПрайду”.

“Ми запланували події Фесту на 23 листопада, не перевіривши пам’ятні дати. Зараз ми так не зробили би, але заходи відбудуться в зазначені дати з повагою до традицій вшанування пам’яті. Детальний розклад скоро опублікуємо на сторінці!”, – йдеться у заяві організаторів.

Вони також наголосили, що під час фестивалю всі учасники приєднаються до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції “Запали свічку пам’яті” для вшанування жертв Голодомору.


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