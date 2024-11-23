Байден заявив, що США підтримують Україну на її шляху “до євроатлантичного майбутнього”

Президент США Джо Байден опублікував заяву, присвячену вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

У ній, зокрема, йдеться про те, що США підтверджують «підтримку України, яка продовжує обстоювати свою свободу, домагатися справедливості та йти до євроатлантичного майбутнього, яке вона обрала для себе».

«Сьогодні, відзначаючи роковини Голодомору, ми також підтверджуємо нашу відданість підтримці українського народу у важкий для нього час. Протягом майже трьох років Росія веде жорстоку війну проти українського народу, намагаючись стерти Україну з лиця землі. Ця спроба зазнала невдачі. Київ вільний, зокрема завдяки Сполученим Штатам і більш ніж 50 іншим країнам, які готові надати Україні допомогу, необхідну для захисту», – заявив Байден.