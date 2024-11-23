Запали свічку о 16.00: українці вшановують пам’ять жертв голодоморів

Сьогодні, у четверту суботу листопада, українці згадують жертв Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років. Цей день скорботи відзначається згідно з указами президента від 1998 та 2007 років.

Традиція пам’яті: запали свічку

О 16:00 вся країна вшановує мільйони українців, які стали жертвами геноциду, хвилиною мовчання та запаленням свічок. Ця традиція, що розпочалася у 2003 році за ініціативою дослідника Голодомору Джеймса Мейса, об’єднує українців по всьому світу. Свічки у вікнах будинків стали символом пам’яті та незламності духу.

Репресії на окупованих територіях

Центр національного спротиву повідомляє, що напередодні Дня пам’яті російські окупанти продовжують репресії на тимчасово захоплених територіях України.

“Росія намагається стерти будь-яку згадку про злочини, які призвели до загибелі мільйонів українців. Усі пам’ятники, меморіали та музейні експозиції, пов’язані з Голодоморами, знищуються окупантами. Вони закликають донощиків повідомляти про тих, хто запалює свічки пам’яті або проявляє інші ознаки скорботи”, — повідомляє Центр національного спротиву.

Ці дії ворога є спробою знищити національну пам’ять українців та приховати правду про злочини сталінського режиму, що призвели до масового геноциду українського народу.

Світова солідарність

Українці у всьому світі приєднуються до пам’ятних заходів, демонструючи єдність у боротьбі за історичну правду. Свічки пам’яті горітимуть не лише в Україні, але й у діаспорі, вшановуючи тих, хто віддав життя через нелюдську політику радянського режиму.

Запалюючи свічку о 16:00, кожен українець демонструє свою пам’ять і незламність перед обличчям спроб ворога знищити нашу національну ідентичність.