        На Прикарпатті граната, яку зберігали вдома, убила 13-річного хлопця та його вітчима: старшого брата затримано

        Сергій Бордовський
        26 Листопада 2025 11:52
        На Прикарпатті стався смертельний вибух гранати, унаслідок якого загинув 13-річний хлопець та його 64-річний вітчим. Поліція затримала старшого брата загиблого, який незаконно зберігав боєприпас.

        Трагедія на Коломийщині: підліток загинув після вибуху гранати, батько помер у лікарні / Фото: Нацполіція

        У селі Угорники на Коломийщині стався вибух гранати, про що повідомили в департаменті карного розшуку Нацполіції. На місці події правоохоронці виявили тіло 13-річного хлопця та його тяжко пораненого 64-річного вітчима, якого терміново госпіталізували. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

        Поліцейські встановили, що гранату до будинку приніс і зберігав 24-річний старший брат загиблого підлітка, мешканець Івано-Франківська. За даними слідства, боєприпас він незаконно придбав. Молодший брат знайшов гранату й висмикнув чеку, що спричинило вибух.

        У результаті трагедії родина втратила дитину та чоловіка, а старший син перебуває під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

        Поліція наголошує: незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами становить смертельну небезпеку.


