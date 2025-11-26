Мадяр оголосив масштабний набір до СБС: шукають “операторів вибухових блокбастерів”

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді у новому відео представив набір до СБС у стилі кінорежисера, оголосивши пошук «операторів вибухових блокбастерів». У межах рекрутингу відкрито 15 тисяч вакансій для роботи з дронами та забезпечення підрозділу.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді представив нове відео, у якому порівняв роботу СБС із зйомками фільмів без комп’ютерної графіки. У ролику він заявив, що шукає «операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага» та запросив охочих долучатися до Сил безпілотних систем.

У «кіностудії» СБС потрібні не лише оператори дронів, а й монтажери бойових частин, сценаристи розвідувальних операцій, продюсери глибинних уражень та менеджери логістики. Загалом у межах масштабної рекрутингової кампанії відкрито 15 000 вакансій.

Частина позицій розрахована на екіпажі БпЛА — FPV-операторів, бомберів, аеророзвідників, фахівців із перехоплення та операторів наземних роботизованих комплексів. Також потрібні майстри з ремонту й обслуговування дронів та фахівці із забезпечення.

СБС відкрили і широкий перелік вакансій для цивільних спеціалістів: IT-фахівців, електроніків, OSINT-аналітиків, розробників нейромереж, інженерів-конструкторів та технічних експертів. Набирають і фахівців звичних професій — водіїв, зварювальників, автоелектриків, кухарів, бригадирів і діловодів, що забезпечують роботу підрозділу.

На контракт «18–24. Дрони» до СБС запрошують операторів наземних, повітряних і надводних дронів, механіків БпЛА та розвідників-операторів.

Згідно з даними СБС, підрозділ становить лише 2% від усього війська, але забезпечує близько 35% усіх підтверджених уражень ворога, внесених у систему «Delta». За 170 днів СБС вразили понад 130 000 цілей, зокрема 35 000 військових РФ, понад 2200 артсистем та понад 1100 танків і бронемашин. Стратегічна мета СБС — зрости до 5% від Сил оборони та забезпечувати до 50% усіх уражень противника.

Приєднатися можна за посиланням: https://usforces.army?utm_source=kino_pr

Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332