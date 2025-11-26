У Дніпрі затримали 16-річного виконавця теракту, унаслідок якого загинув чоловік і поранено поліцейського

У Дніпрі затримали 16-річного хлопця, який дистанційно підірвав два саморобні вибухові пристрої у приватному секторі Дніпра. Про це повідомили в поліції.

Поліція та СБУ викрили неповнолітнього, який дистанційно підірвав два вибухові пристрої у Дніпрі / Фото: Нацполіція

Унаслідок першого вибуху загинув 35-річний чоловік, а під час другого, контрольованого підриву, тяжкі травми отримав поліцейський-вибухотехнік.

Поліцейські та співробітники СБУ протягом доби встановили причетність неповнолітнього до теракту. За даними слідства, хлопець шукав «швидкий заробіток» і через Telegram вийшов на зв’язок із представниками російських спецслужб. Від них він отримав координати об’єкта та інструкції.

Реклама

Реклама

Неповнолітній придбав компоненти для вибухівки, замаскував пристрої під вогнегасники, спорядив для дистанційного підриву та встановив біля визначеного місця. Поблизу він розмістив замасковані телефони для відеоспостереження.

23 листопада хлопець підірвав обидва пристрої: загинула людина, а вибухотехнік отримав тяжкі поранення. Після цього підозрюваний повернувся до Києва, де планував переховуватися, однак його затримали.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що спричинив загибель людини. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Оперативні та слідчі дії проводили співробітники поліції та СБУ під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.