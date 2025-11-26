НАБУ викрило багатомільйонну схему: посадовці привласнили понад 140 млн грн на відновленні прифронтових міст

НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з керівником департаменту Донецької ОДА, яка привласнила понад 140 млн грн, призначених для опалення та водопостачання прифронтових міст. Двох організаторів схеми затримано.

Керівник департаменту Донецької ОДА та його спільники вкрали 140 млн грн на котельнях і водопостачанні / Фото: НАБУ

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти, що мали відновлюватися за державний кошт, штучно завищили вартість обладнання і робіт, створили фіктивну конкуренцію на торгах та забезпечили перемогу підконтрольної компанії. Фактичним керівником фірми був однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації, ця компанія отримала контракт на понад 200 млн грн для постачання та підключення семи модульних котелень у Селидовому й Українську. Котельні поставили, але з семи підключили лише дві, і ті не працювали через брак.

Наступний етап реалізували у Святогірську нібито для відновлення водопостачання та водовідведення. За договорами перераховували гроші за роботи, які не виконувалися або робилися «кустарно» — без дозволів, без проєктів і з грубими порушеннями норм. Акти виконаних робіт підробляли, строки договорів безпідставно продовжували, а на керівників комунальних підприємств тиснули, змушуючи приймати об’єкти на баланс.

Унаслідок цих дій держава втратила понад 140 млн грн, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

П’ятьом учасникам оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Організаторів — колишнього керівника департаменту та його однокласника — затримано в порядку ст. 208 КПК України.