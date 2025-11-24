“Мир не може означати винагороду агресора”: парламентарії 20 країн Європи зробили спільну заяву

Голови комітетів із закордонних справ парламентів із 20 європейських країн оприлюднили спільну заяву на підтримку справедливого й тривалого миру, який ґрунтується на міжнародному праві та повністю поважає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.

Про це пише The Guardian.

У документі, підписаному представниками Франції, Ірландії, Польщі, Іспанії та Великої Британії серед інших, попереджається, що “російська агресивна війна проти України — і мир, який настане після неї — визначатимуть європейську безпеку на покоління та вплинуть на екзистенційні інтереси всіх європейців”.

Реклама

Реклама

“Такий мир не може бути досягнутий шляхом поступок або винагороди агресора; він потребує постійного тиску на Росію та непохитної підтримки України, щоб будь-яке рішення могло бути успішним”, — йдеться в заяві.

Парламентарі закликали до термінових зустрічей європейських лідерів і Європейської ради, щоб зайняти єдину, принципову позицію на підтримку України.

“Справжні переговори не можуть початися з того, що від України вимагають наперед прийняти російські вимоги. Епоха імперій минула, і Європа ніколи не визнає легітимним будь-яке поняття російських “інтересів безпеки”, що виходять за межі її кордонів або передбачають право визначати європейський порядок безпеки”, — зазначено в заяві.

У документі також наголошується на необхідності реальних і юридично зобов’язуючих гарантій безпеки для України, а також відсутності будь-яких обмежень щодо її збройних сил чи обмежень щодо її політики.