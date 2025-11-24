        Політика

        “Мир не може означати винагороду агресора”: парламентарії 20 країн Європи зробили спільну заяву

        Галина Шподарева
        24 Листопада 2025 19:59
        Володимир Зеленський з європейськими союзниками / Фото: AP
        Володимир Зеленський з європейськими союзниками / Фото: AP

        Голови комітетів із закордонних справ парламентів із 20 європейських країн оприлюднили спільну заяву на підтримку справедливого й тривалого миру, який ґрунтується на міжнародному праві та повністю поважає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.

        Про це пише The Guardian.

        У документі, підписаному представниками Франції, Ірландії, Польщі, Іспанії та Великої Британії серед інших, попереджається, що “російська агресивна війна проти України — і мир, який настане після неї — визначатимуть європейську безпеку на покоління та вплинуть на екзистенційні інтереси всіх європейців”.

        “Такий мир не може бути досягнутий шляхом поступок або винагороди агресора; він потребує постійного тиску на Росію та непохитної підтримки України, щоб будь-яке рішення могло бути успішним”, — йдеться в заяві.

        Парламентарі закликали до термінових зустрічей європейських лідерів і Європейської ради, щоб зайняти єдину, принципову позицію на підтримку України.

        “Справжні переговори не можуть початися з того, що від України вимагають наперед прийняти російські вимоги. Епоха імперій минула, і Європа ніколи не визнає легітимним будь-яке поняття російських “інтересів безпеки”, що виходять за межі її кордонів або передбачають право визначати європейський порядок безпеки”, — зазначено в заяві.

        У документі також наголошується на необхідності реальних і юридично зобов’язуючих гарантій безпеки для України, а також відсутності будь-яких обмежень щодо її збройних сил чи обмежень щодо її політики.


