У Києві школяр вбив кота сусідки: поліція перевіряє обставини

Правоохоронці Києва встановлюють обставини загибелі кота в одному з районів столиці. Про подію поліцейські дізналися з соціальних мереж.

Про це повідомили в поліції Києва.

Інформація про те, що 11-річний школяр викинув кота своєї сусідки з вікна багатоповерхівки у Святошинському районі, з’явилася одному з Telegram-каналів. Від отриманих ушкоджень тварина загинула.

За словами місцевих жителів, кота скинули з восьмого поверху.

Ювенальні поліцейські спілкуються із неповнолітнім та його батьками. За вказаним фактом триває перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.