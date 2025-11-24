        Кримінал

        У Києві школяр вбив кота сусідки: поліція перевіряє обставини

        Галина Шподарева
        24 Листопада 2025 18:03
        Хлопець, якого підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами / Фото: Соцмережі
        Хлопець, якого підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами / Фото: Соцмережі

        Правоохоронці Києва встановлюють обставини загибелі кота в одному з районів столиці. Про подію поліцейські дізналися з соціальних мереж.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Інформація про те, що 11-річний школяр викинув кота своєї сусідки з вікна багатоповерхівки у Святошинському районі, з’явилася одному з Telegram-каналів. Від отриманих ушкоджень тварина загинула.

        За словами місцевих жителів, кота скинули з восьмого поверху.

        Ювенальні поліцейські спілкуються із неповнолітнім та його батьками. За вказаним фактом триває перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.


