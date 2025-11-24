“Мирний план” США щодо України скоротили — частину пунктів вилучили, частину змінили

Вашингтон скоротив запропонований Україні мирний план з 28 пунктів до 19 після консультацій із Києвом. Частину положень вилучили, інші — змінили.

Про це повідомляють видання Financial Times та учасник переговорів Олександр Бевз.

За словами Олександра Бевза, Україна детально обговорила з американською стороною кожне положення документа.

“Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина — змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції”, — зазначив він.

Бевз додав, що остаточні рішення щодо складніших питань ухвалюватимуть президенти.

Нагадаємо, делегації США та України після консультацій у Женеві 23 листопада підготували оновлений рамковий документ. Обидві сторони охарактеризували переговори як конструктивні, зосереджені та такі, що засвідчують спільну відданість пошуку справедливого та довготривалого миру. Учасники наголосили на досягнутому прогресі та визначенні подальших кроків.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що американська пропозиція вже містить більшість ключових українських пріоритетів. Президент Володимир Зеленський також підкреслив, що бачить можливість врахувати елементи, важливі для національних інтересів України.