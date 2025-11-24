Виплати за програмою “Зимова підтримка” стартували: українці вже отримали мільярд через ПриватБанк

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що понад 10 мільйонів громадян подали заявки на отримання 1000 грн у межах державної програми «Зимова підтримка». Перші виплати вже здійснюються за заявками, поданими з 15 листопада.

За словами очільниці уряду, 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали виплати. Також проведено 253 тисячі виплат на дітей.

ПриватБанк інформує, що лише його клієнтам за перші дні зарахування держава вже виплатила понад 1 млрд грн у межах програми «Зимова підтримка» — кошти надійшли на картки «Національний кешбек».

Отриману допомогу можна використати до кінця червня 2026 року. Дозволено оплачувати комунальні послуги, купувати ліки, продукти українського виробництва (крім підакцизних), книги, здійснювати благодійні внески або оплачувати поштові послуги.

Подати заявку на участь у програмі можна до 24 грудня.