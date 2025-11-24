У Кремлі заявили, що не знають змісту напрацьованого в Женеві плану щодо України

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не отримувала офіційної інформації про переговори за участі США, України та європейських країн, які відбулися в Женеві. Про це повідомили російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Кремль не знає, який саме текст плану був напрацьований під час цих консультацій, і не вважає можливим чи коректним обговорювати американські пропозиції щодо України через медіа. Він наголосив, що Росія виходить лише з офіційної інформації і не бажає порівнювати її з публікаціями ЗМІ.

Пєсков також заявив, що Росія залишається відкритою до контактів і переговорів зі Сполученими Штатами. Водночас у Кремлі, за його словами, планів переговорів з делегацією США щодо України на цьому тижні немає.

