        У Кремлі заявили, що не знають змісту напрацьованого в Женеві плану щодо України

        Сергій Бордовський
        24 Листопада 2025 12:21
        Речник Кремля Дмитро Пєсков / Фото: Reuters
        Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не отримувала офіційної інформації про переговори за участі США, України та європейських країн, які відбулися в Женеві. Про це повідомили російські ЗМІ.

        За словами Пєскова, Кремль не знає, який саме текст плану був напрацьований під час цих консультацій, і не вважає можливим чи коректним обговорювати американські пропозиції щодо України через медіа. Він наголосив, що Росія виходить лише з офіційної інформації і не бажає порівнювати її з публікаціями ЗМІ.

        Пєсков також заявив, що Росія залишається відкритою до контактів і переговорів зі Сполученими Штатами. Водночас у Кремлі, за його словами, планів переговорів з делегацією США щодо України на цьому тижні немає.

