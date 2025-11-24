У Мінекономіки спростовують інформацію про зупинення програми “Національний кешбек”

Програма “Національний кешбек” не припиняє роботу наступного року. У Міністерстві економіки заявили, що поширена в медіа інформація про закриття програми є неправдивою, а технічні зміни в документах не стосуються згортання чи скорочення фінансування програми.
Про це йдеться в заяві Мінекономіки.
За інформацією міністерства, “Національний кешбек” продовжує роботу у штатному режимі, а відомство не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення програми наступного року.
Зміни у нормативних актах, на які сьогодні посилалися ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.
“Мінекономіки наголошує: у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі. Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі”, — підкреслили у відомстві.
Наразі Мінекономіки готує чергові виплати за програмою за вересень і жовтень.
Раніше повідомлялося, що з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою “Національний кешбек”. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою “Зимова підтримка”.
Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.