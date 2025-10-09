        Суспільство

        Верховна Рада ухвалила закон про виплати військовим, що повернулися з полону і перебувають на лікуванні

        Сергій Бордовський
        9 Жовтня 2025 15:45
        читать на русском →
        Пульт для голосування у Верховній Раді / Фото: ВРУ
        Пульт для голосування у Верховній Раді / Фото: ВРУ

        9 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон, який забезпечує грошові виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, що через стан здоров’я не можуть продовжувати службу та потребують тривалого стаціонарного лікування.

        Про це повідомила пресслужба парламенту.

        Йдеться про законопроєкт №13627 «Про внесення змін до деяких законів України щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування». Документ ухвалено у другому читанні та в цілому.

        Реклама
        Реклама

        Згідно із законом, військовослужбовці, які після звільнення з полону перебувають на лікуванні, отримуватимуть грошове забезпечення до моменту визначення їхньої придатності до служби або офіційного звільнення з неї.

        Зміни внесено до законів «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і «Про військовий обов’язок і військову службу», що дозволяє закріпити право цієї категорії захисників на виплати на рівні законодавства. Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

        У Верховній Раді зазначили, що ухвалення цього документа — це не лише питання соціальних гарантій, а й акт справедливості та морального обов’язку перед воїнами, які пережили полон і катування. Держава підкреслює, що ті, хто повернувся з полону, не залишаться наодинці зі своїми проблемами.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини