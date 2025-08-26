Виплати ВПО продовжили ще на 6 місяців, але з умовами

Уряд ухвалив рішення продовжити соціальні виплати для вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб ще на пів року — до лютого 2026 року. Водночас до програми внесли додаткові обмеження.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Право на подальші виплати збережуть:

особи з інвалідністю І–ІІІ групи;

сімʼї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо діти навчаються);

сімʼї, у складі яких є лише непрацездатні особи.

Серед нововведень:

наявність коштів на депозитному рахунку розміром понад 100 тисяч грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які тимчасово влаштовані до родичів, які не є батьками, опікунів, які не є батьками, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

якщо працездатна особа, яка не має роботи, зареєструвалась у центрі зайнятості як безробітна у період 6 місяців після припинення виплати допомоги, або влаштувалась на роботу, то виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Виплати поновлюють автоматично.

З 1 листопада 2023 року допомога призначається на 6 місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї з розрахунку на кожного члена родини:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень;

для інших осіб — 2 тисячі. гривень.

Виплати для ВПО не призначать за умови: купівлі авто, з року випуску якого минуло менш як 5 років, окрім авто, придбаного на потреби оборони України; купівлі нерухомості або земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень; перебування за кордоном понад 30 календарних днів; повернення до покинутого раніше місця проживання.