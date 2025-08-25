На Дніпровщині відкрили новий транзитний центр для переселенців

На Дніпровщині відкрили транзитний центр для переселенців із прифронтових районів Синельниківщини та Донеччини.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, центр розгорнув 76 ліжок із можливістю збільшення до 200. Тут є кімнати для проживання, їдальня, дитячий простір та умови для людей з інвалідністю.

“Максимально переселенці можуть залишитися тут три дні. Тим часом – зареєструватися, оформити виплати. Отримати юридичні, психологічні, медичні послуги. І вирішити – куди рухатися далі”, — повідомив Лисак.

Далі, за словами Лисака, у переселенців є різні варіанти: “Приймають переселенців Київщина, Рівненщина, Кіровоградщина. Можливість розселення залишається й у місцях тимчасового проживання на Дніпропетровщині”.