        На Дніпровщині відкрили новий транзитний центр для переселенців

        Федір Олексієв
        25 Серпня 2025 19:27
        На Дніпровщині відкрили транзитний центр для переселенців із прифронтових районів Синельниківщини та Донеччини.

        За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, центр розгорнув 76 ліжок із можливістю збільшення до 200. Тут є кімнати для проживання, їдальня, дитячий простір та умови для людей з інвалідністю.

        “Максимально переселенці можуть залишитися тут три дні. Тим часом – зареєструватися, оформити виплати. Отримати юридичні, психологічні, медичні послуги. І вирішити – куди рухатися далі”, — повідомив Лисак.

        Далі, за словами Лисака, у переселенців є різні варіанти: “Приймають переселенців Київщина, Рівненщина, Кіровоградщина. Можливість розселення залишається й у місцях тимчасового проживання на Дніпропетровщині”.

        На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт для ВПО / Фото: Дніпропетровська ОВА

