        У Києві охоронець паркінгу обмежив доступ до укриття під час нічного обстрілу

        Галина Шподарева
        9 Січня 2026 17:09
        Поліція склала протокол на охоронця паркінгу за обмеження доступу до укриття / Фото: Поліція Києва
        Поліція склала протокол на охоронця паркінгу за обмеження доступу до укриття / Фото: Поліція Києва

        Сьогодні вночі, 9 січня, під час масованого обстрілу столиці військами РФ, охоронник підземного паркінгу не пустив людей до приміщення  припаркованими автомобілями.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Свої дії порушник пояснював тим, що саме ця зона не передбачена під укриття, а громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту.

        Як зазначили в поліції, підземний паркінг є об’єктом цивільного захисту,

        Поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП – порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.


