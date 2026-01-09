У Києві охоронець паркінгу обмежив доступ до укриття під час нічного обстрілу

Сьогодні вночі, 9 січня, під час масованого обстрілу столиці військами РФ, охоронник підземного паркінгу не пустив людей до приміщення припаркованими автомобілями.

Про це повідомили в поліції Києва.

Свої дії порушник пояснював тим, що саме ця зона не передбачена під укриття, а громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту.

Реклама

Реклама

Як зазначили в поліції, підземний паркінг є об’єктом цивільного захисту,

Поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП – порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.