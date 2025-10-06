У Києві з’являться мобільні укриття — вперше за майже чотири роки війни  

У Києві вперше за понад 3,5 роки великої війни встановлять мобільні укриття. Сьогодні, 4 жовтня, розглядається алгоритм їх встановлення в столиці.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

Кошти на мобільні укриття перенаправлятимуть із районних адміністрацій, які міський голова звинуватив у тому, що на виділені 4 млрд гривень цьогоріч вони не виконали третину від запланованих робіт із ремонту стаціонарних укриттів.

Реклама

Реклама

За словами Кличка, за останні роки столиця спрямувала на укриття понад 7 млрд грн — на ці кошти відремонтували майже 2000 сховищ.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що зараз на Раді оборони триває обговорення процедури пришвидшення встановлення мобільних укриттів та прокоментував позицію Кличка.

“Мер Кличко змінив свою позицію по мобільних укриттях в момент перед засіданням Ради оборони. Прямо зараз у нас на Раді оборони процедура, як це пришвидшити. Але найкращим інструментом поки став публічний копняк”, – написав Ткаченко.