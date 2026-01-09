11 тисяч євро за втечу за кордон: на Одещині викрили канал переправлення військовозобов’язаних

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Одещини, який за 11 тисяч євро пропонував військовозобов’язаному незаконно переправити його за межі України. Чоловіка затримали після отримання обумовленої суми коштів, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі Південного регіону.

За даними слідства, у серпні 2025 року підозрюваний дізнався про те, що військовозобов’язаний має намір залишити країну та за 11 000 євро запропонував переправити його до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

“Клієнт” мав завчасно передати кошти та за наданими вказівками самостійно подолати кілька кілометрів у прикордонній зоні поблизу державного кордону.

“Однією з умов домовленості було надання невстановленими особами допомоги в оформленні відповідних документів після незаконного перетину. Гарантом виконання угоди виступала невстановлена особа, залучена до протиправної схеми”, – розповіли в прокуратурі.

Ділка затримали після одержання грошей у власному автомобілі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 1 млн 331 тис. 200 гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).