Зеленський поставив завдання за два тижні підготувати програму підтримки внутрішніх переселенців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка перебуває з візитом в Україні. У ході переговорів було обговорено важливі програми підтримки України, зокрема, щодо допомоги внутрішнім переселенцям.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 6 лютого.

Президент підкреслив необхідність підтримки українців, які були змушені залишити свої домівки через війну.

“Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим”, – сказав Зеленський.

Міністр фінансів Сергій Марченко та віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба отримали завдання щодо розробки програми підтримки внутрішніх переселенців, яка має бути готова протягом наступних двох тижнів.