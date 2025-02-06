Економіка

Зеленський поставив завдання за два тижні підготувати програму підтримки внутрішніх переселенців
6 Лютого 2025 19:11
читать на русском →
Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка перебуває з візитом в Україні. У ході переговорів було обговорено важливі програми підтримки України, зокрема, щодо допомоги внутрішнім переселенцям.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 6 лютого.

Президент підкреслив необхідність підтримки українців, які були змушені залишити свої домівки через війну.

“Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим”, – сказав Зеленський.

Міністр фінансів Сергій Марченко та віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба отримали завдання щодо розробки програми підтримки внутрішніх переселенців, яка має бути готова протягом наступних двох тижнів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Лютого 2025 18:33

Земельна корупція: викрито злочинну організацію, що діяла в Київській міськраді
6 Лютого 2025 20:29

В Україні зможуть працювати лише сертифіковані психотерапевти: Зеленський підписав закон
6 Лютого 2025 18:03

Підлітки побили та пограбували хлопця у Києві: поліція шукає нападників
6 Лютого 2025 17:42

“Агресора треба бити у нього вдома”: Зеленський нагородив учасників Курської операції
6 Лютого 2025 17:23

Зухвалий штурм на кабріолеті: ЗСУ знищили групу окупантів-камікадзе (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки