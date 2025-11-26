Сили оборони вдарили по заводу комплектуючих для “Іскандерів” і “шахедів” у Чебоксарах та ряду військових цілей на окупованих територіях

У ніч на 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів РФ, зокрема по заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, що виробляє комплектуючі для російських ракет і дронів. Також уражено командний пункт, ЗРК, склади боєприпасів та місце скупчення особового складу противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 листопада уразили завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих для крилатих і балістичних ракет «ВНИИР-Прогресс», розташований у Чебоксарах, республіка Чувашія. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею, ступінь збитків уточнюється.

Реклама

Реклама

Завод «ВНИИР-Прогресс» спеціалізується на виробництві ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів «Комета». Такі модулі застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, ракетах комплексів «Іскандер-М» і «Калібр», а також у модулях УМПК для авіабомб.

Українські безпілотники також уразили низку військових цілей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема:

• у Василівці — командний пункт одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії РФ;

• у Маріуполі — зенітний ракетний комплекс «Тор-М1»;

• в Очеретиному та Кам’янці на Донеччині — склади боєприпасів бригадного рівня;

• на Покровському напрямку — місце накопичення особового складу противника.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують реалізувати заходи для припинення російської агресії, знищуючи техніку, озброєння й особовий склад противника.