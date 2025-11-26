У РФ відмовилися від поступок щодо війни в Україні та публічного обговорення мирного плану Трампа

У МЗС РФ заявили, що схвалюють зусилля США у пошуку рішень “кризи”, але категорично відмовляються від будь-яких поступок щодо війни в Україні.

Заяву заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова публікують росЗМІ.

За словами Рябкова, у РФ схвалюють зусилля США з пошуку рішень “кризи”, але відмовляються від поступок щодо війни в Україні.

“Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, зокрема і в контексті СВО, не може йти мова”, — сказав Рябков.

Також у МЗС РФ заявили, що не готові публічно обговорювати різні версії мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

“Ми не готові до того, щоб обговорювати деякі деталі того, що відбувається, у тому числі різні версії цього мирного плану публічно. Зрештою, потрібен час і увага для того, щоб продовжився діалоговий процес”, — сказав Рябков.

За словами посадовця, Москва нібито готова до подальших консультацій та поскаржився на американців, в яких немає “політичної волі” дотримуватися якихось домовленостей саміту на Алясці.

Також, як зазначив Рябков, відносини Росії та США все ще перебувають на ранніх стадіях процесу нормалізації, і “результат на даному етапі не гарантований”.