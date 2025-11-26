Французький винищувач Mirage 2000 показали в роботі в небі України

Повітряні сили України оприлюднили відео, у якому зафіксовано роботу французького винищувача Mirage 2000 під час бойового вильоту. У ролику пілоти розповідають про свої враження від літака та демонструють запуск ракети Magic 2.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Один із пілотів, який раніше виконував бойові завдання на Су-27, розповів, що перед переходом на Mirage 2000 пройшов навчання у Франції та оцінив літак як “дуже гарний”, зазначивши ефективність ураження російських дронів і ракет на рівні 98%.

За словами іншого льотчика, екіпажі регулярно змінюють аеродроми через спроби російських військ знищити техніку.

Один з останніх бойових вильотів відбувався під час ракетно-дронової атаки. У відео також продемонстрували пуск ракети Magic 2 з дальністю ураження до 15 кілометрів.

Нагадаємо, Франція повідомила про намір передати Україні Mirage 200 у червні 2024 року. У лютому стало відомо, що перші літаки вже прибули, а станом на сьогодні Париж передав щонайменше три з шести обіцяних одиниць.

Mirage 2000-5 — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, оснащений оновленим радаром, новими обчислювальними системами та інерціальною навігацією на основі лазерів. Максимальна дальність польоту становить 3335 км, швидкість — до 2340 км/год, а корисне навантаження — до 6300 кг, включно з ракетами SCALP (французькою версією Storm Shadow).