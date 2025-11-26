НАБУ опитало секретаря РНБО Умєрова у “справі Міндіча”

Секретар РНБО Рустем Умєров дав свідчення у Національному антикорупційному бюро як свідок у справі про можливе втручання в діяльність державного діяча.

Про це пише Українська правда з посиланням на пресслужбу Рустема Умєрова.

Секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційному бюро як свідок у справі про “бек-офіс”, організований Тимуром Міндічем. За даними пресслужби секретаря РНБО, посадовець відповів на всі запитання слідчих у межах закону.

“Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства”, – йдеться в повідомленні.

Процесуальні дії проводилися напередодні, 25 листопада. Інших деталей не повідомляється.