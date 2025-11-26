У Сумах агент РФ намагався влаштуватися на роботу в ОВА: рішення суду

До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який передавав ФСБ координати українських військових і намагався влаштуватися на роботу в Сумську обласну військову адміністрацію. Під час затримання в нього вилучили російський паспорт та телефон із доказами розвідувальної діяльності.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення передавав представнику ФСБ Росії координати місць розташування особового складу Сил оборони України на території Сумах та області.

Щоб приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону, він намагався працевлаштуватись у Сумську обласну військову адміністрацію.

Саме після написання заяви щодо прийняття на роботу в січні 2023 року його затримали правоохоронці. За місцем проживання затриманого було виявлено російський паспорт на його ім’я та мобільний пристрій із доказами розвідувальної діяльності – розповіли в прокуратурі.

Суд визнав агента РФ винним у вчиненні державної зради. Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок обвинувачений чекав під вартою.