Атмосферний фронт змінить погоду в Україні 27 листопада

У четвер, 27 листопада, атмосферний фронт із заходу принесе зміни в погоді по всій Україні. У частині регіонів очікується невеликий дощ, а температура суттєво відрізнятиметься між заходом і півднем.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Атмосферний фронт із заходу повільно рухатиметься у східному напрямку і урізноманітнить погоду в Україні як по опадах, так і по температурі. Перед фронтом у більшості областей ще господарюватиме тепле повітря з півдня, зумовлюючи досить теплу погоду, проте на західні області вже надходитиме проходніше повітря, що спричинить відповідно і прохолоднішу погоду”, – прогнозують синоптики.

Реклама

Реклама

У багатьох областях протягом доби істотних опадів не буде, але в більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень пройде невеликий дощ. Уночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями спостерігатиметься туман.

Вітер очікується південно-східний, на Правобережжі з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних областях становитиме вночі -2…+3 °C, вдень +1…+6 °C. У південній частині вночі прогнозують +6…+11 °C, вдень +12…+17 °C. На решті території вночі буде +4…+9 °C, вдень +7…+12 °C.