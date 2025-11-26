Масштабна пожежа в Гонконзі: відомо про 36 загиблих та майже 300 зниклих безвісти

У північному районі Гонконгу Тай По масштабна пожежа охопила житлові будинки комплексу Wang Fuk Court, спричинивши загибель щонайменше 36 людей. Місцева влада повідомляє про 279 осіб, із якими немає зв’язку, і десятки госпіталізованих.

Про це пише Reuters.

У Гонконзі підтверджено загибель 36 людей, ще 29 перебувають у лікарнях, сім з них — у критичному стані. Пожежа стала однією з наймасштабніших за останні 17 років.

Реклама

Реклама

Вогонь охопив сім із восьми будинків житлового комплексу Wang Fuk Court, де розташовано близько 2000 квартир і проживає понад 4600 людей. Пожежники повідомили, що значна частина конструкцій була вкрита бамбуковими риштуваннями та легкозаймистими матеріалами, що могло сприяти поширенню полум’я. На місці працювало понад 880 рятувальників.

За даними пожежного департаменту, в окремих квартирах вікна були заблоковані пінополістирольними плитами, що ускладнювало гасіння та доступ рятувальників до людей. Частину мешканців евакуювали автобусами, для постраждалих розгорнули тимчасові пункти допомоги.

Влада Гонконгу заявила, що створюється спеціальна група для встановлення причин пожежі. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив співчуття родинам загиблих та закликав місцеву владу докласти максимум зусиль для ліквідації наслідків.