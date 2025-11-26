Треба нарощувати виробництво максимально: Зеленський про засоби ППО для збиття ракет і дронів

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої основну увагу приділили питанням протиповітряної оборони та виробництва перехоплювачів.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

За словами президента, фінансування перехоплювачів дронів, обсяги виробництва та домовленості з партнерами перебувають під регулярним контролем Міністерства оборони та військового командування. Зеленський наголосив, що виробництво треба нарощувати максимально.

“Окремо – протиповітряна оборона малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво. Наше вітчизняне, українське виробництво – це гарантія захисту”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що українське виробництво має стати гарантією захисту, щоб країна не залежала від ситуації на світовому ринку або на складах партнерів.

“Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях”, – підсумував президент.