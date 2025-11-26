Окупанти атакували дроном авто в Херсоні: загинули жінка та шестирічна дитина

Сьогодні, 26 листопада, близько 19:40, російські війська вдарили по цивільній автівці у Херсоні дроном. Загинули жінка та дитина.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

“Унаслідок атаки загинули 34-річна жінка та шестирічна дитина. Поранення отримав водій автомобіля, його доправлено до медичного закладу”, – йдеться в повідомленні.

Як уточнив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у Корабельному районі Херсона окупанти скинули на автомобіль вибухівку з дрона.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель цивільних осіб (ч. 2 ст. 438 КК України).