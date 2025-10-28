Світоліна здобула нагороду Heart Award після виступу України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала нагороду Heart Award за підсумками фіналу Кубка Біллі Джин Кінг 2025 року. Відзнаку присуджують за відданість, командний дух і натхнення, які спортсменка продемонструвала під час виступу збірної України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Біллі Джин Кінг.

Колишню третю ракетку світу з України обрали шляхом публічного голосування — тенісні вболівальники відзначили її виступи та відданість грі як на корті, так і поза ним під час цьогорічного фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Нагорода Heart Award вручається гравчиням, які гідно представляють свою країну, демонструють виняткову мужність на корті та виявляють непохитну командну відданість під час турнірів Кубка Біллі Джин Кінг.

31-річна Світоліна очолила збірну України під час її історичного дебюту у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг у Шеньчжені (Китай) у вересні.

У чвертьфіналі Світоліна проявила характер і здолала іспанку Паулу Бадосу, вигравши вирішальний третій сет із рахунком 7:5 після програної першої партії. Ця перемога забезпечила збірній України вихід до півфіналу в дебютному фіналі турніру.

“Згодом Україна поступилася майбутнім чемпіонкам — збірній Італії, але залишила турнір із гідністю, залишивши помітний слід у змаганнях і серцях уболівальників усього світу”, — йдеться в релізі.

Завдяки цій відзнаці Світоліна повторила свій успіх — у червні вона вже отримувала нагороду Heart Award за виступи у кваліфікації, оформивши таким чином символічний “дубль”.

“Для мене велика честь отримати нагороду Heart Award фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Вона багато значить для мене, адже відображає дух і єдність нашої української команди, а також неймовірну підтримку від усіх вас. Дякую кожному, хто голосував і підтримував мене”, — сказала Світоліна, отримуючи нагороду.

Спортсменка планує передати приз у розмірі 10 000 доларів до фонду Svitolina Foundation, щоб допомогти наступному поколінню молодих тенісистів.