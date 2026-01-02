Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура заявив, що його країна не повинна надавати Україні зброю. Розпочату Росією війну чеський політик назвав “абсолютно безглуздою” та зробив заяву про “хунту Зеленського”.

Про це пише видання České noviny.

Свою позицію Окамура аргументував тим, що державні кошти мають спрямовувати на підтримку чеських пенсіонерів, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, а не на закупівлю зброї та підтримку воєнних дій за кордоном.

Також Окамура розкритикував західні країни за підтримку України. На його думку, Захід заробляє на виробництві та продажу зброї в борг.

“Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі”, – сказав Окамура.

На думку Окамури, “Чехія має зійти з брюссельського поїзда, який рухається у бік Третьої світової війни”.

Посол України у Празі Василь Зварич зазначив, що Київ розцінює “образливі та сповнені ненависті” слова Томіо Окамури як його особисту позицію, “сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди”.

“Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти”, – зауважив Зварич.

Дипломат висловив сподівання, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії нададуть належну оцінку цим заявам і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає Окамура.